英國脫歐急需穩定 當局著手轉換法律
英國政府今天將列出計畫，把歐洲聯盟法律轉換成國內法規，好在英國與歐盟分手後，給予「企業、勞工和消費者所需的確定性」。
英國首相梅伊（Theresa May）正式啟動分手程序隔天，在沒有回頭路下，她的政府將針對「大廢除法案」（Great Repeal Bill）發布官方政策文件。
這份白皮書將列出政府未來立法的種種提案。根據脫歐大臣戴維斯（David Davis），它將「終結布魯塞爾立法人員的至高地位」，同時給予1個法律架構來讓企業執行計畫。
戴維斯在聲明中表示：「公投結論的核心在於主權。1個強健獨立的國家須要掌控自己的法律。這個程序從現在開始。」
「將歐盟法律轉換成英國法律...代表我們將與歐盟尋求1個全新的全面性經濟夥伴關係，我們的盟邦將了解到，我們是從1個有著相同標準和規範的位置起跑。」
部分企業曾表示，脫歐後續不明確，讓他們在執行計畫上無所適從，他們因此不得不暫緩投資計畫，甚至延後重大基礎建設專案。
把歐盟法律主體轉換成英國律法，梅伊政府盼緩和上述隱憂，作法就是「只要可行，脫歐日之後，相同規範法律都適用」。（譯者：中央社蔡佳敏）1060330
(中央社)
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