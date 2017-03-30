半導體產業旺 產值成長較預估高一倍
研調機構IC Insights預估，今年DRAM產值可望成長39%，NAND Flash產值也將成長25%，全球半導體市場將成長達11%，將較原先預估的5%足足高出超過1倍。
去年動態隨機存取記憶體(DRAM)產品平均售價下滑12%，不過，個人電腦供應商需求升溫，驅動去年下半年個人電腦DRAM產品售價顯著攀高，近期行動記憶體產品售價也走強。
IC Insights指出，去年4月DRAM平均售價為2.41美元，今年1月已快速攀高至3.6美元，漲幅高達49%。
今年DRAM位元需求將增加30%，只是製造廠製程轉換，將影響產出減緩，IC Insights預估，DRAM位元產出將僅增加20%，今年DRAM平均售價可望大漲37%。
DRAM今年總產值將達573億美元，將較去年成長達39%，並將是全球最大IC產品市場，將較標準個人電腦與伺服器微處理器市場的471億美元，遠高出102億美元。
IC Insights預估，儲存型快閃記憶體(NAND Flash)平均售價在去年下滑1%後，今年也可望回升22%，產值將可增加25%。
在DRAM與NAND Flash兩大記憶體市場同步高成長帶動下，IC Insights預估，今年全球半導體市場可望成長11%，將較原先預估的5%高出1倍以上水準。1060330
(中央社)
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