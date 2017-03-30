黑眉錦蛇公母對　兩條合計重逾10斤

被捕獲安置的兩條黑眉錦蛇(頭部分別在照片的右上和左下角)，重量都達5、6台斤。(沈揮勝攝)

兩蛇疑為「公母配」。(沈揮勝攝)

氣溫回暖，長蟲蠢動！南投縣魚池鄉共和村上周末深夜傳出大型蛇類進入民宅活動，嚇得屋主哇哇叫。消防隊派員，發現是兩尾成對、合計達10多台斤的保育類黑眉錦蛇，由於其中1尾疑似即將產卵，隊員們將之暫時安置，以免動了胎氣。

魚池消防分隊主管王建文表示，這2尾長逾2.5公尺，比男性成人的手腕還要粗的黑眉錦蛇，日前出現在共和村長寮尾聚落民宅，屋主是位70多歲的阿嬤，半夜突然聽到置物間有「物品從高處掉落的聲音」，開燈一看，發現牆角置物櫃旁有巨蛇。

隊員楊智群、吳政彥前往捕捉時，發現櫃子更內側還有另1尾，兩蛇雖未見有重疊或纏繞，但相距也不超過30公分。由於體型相當龐大，捕捉時蛇夾幾乎掌控不住，費了好大把勁才將牠們請進籠裡；牠們的體重，各約有5到6台斤之間，合計約11到12台斤之間。

魚池消防分隊表示，兩蛇都以黃色為主調，但一深一淺，體色較飽和的那尾，疑似腹中有卵，為避免動胎氣，擬先安置2周觀察。

(中時)