黑眉錦蛇公母對 兩條合計重逾10斤
氣溫回暖，長蟲蠢動！南投縣魚池鄉共和村上周末深夜傳出大型蛇類進入民宅活動，嚇得屋主哇哇叫。消防隊派員，發現是兩尾成對、合計達10多台斤的保育類黑眉錦蛇，由於其中1尾疑似即將產卵，隊員們將之暫時安置，以免動了胎氣。
魚池消防分隊主管王建文表示，這2尾長逾2.5公尺，比男性成人的手腕還要粗的黑眉錦蛇，日前出現在共和村長寮尾聚落民宅，屋主是位70多歲的阿嬤，半夜突然聽到置物間有「物品從高處掉落的聲音」，開燈一看，發現牆角置物櫃旁有巨蛇。
隊員楊智群、吳政彥前往捕捉時，發現櫃子更內側還有另1尾，兩蛇雖未見有重疊或纏繞，但相距也不超過30公分。由於體型相當龐大，捕捉時蛇夾幾乎掌控不住，費了好大把勁才將牠們請進籠裡；牠們的體重，各約有5到6台斤之間，合計約11到12台斤之間。
魚池消防分隊表示，兩蛇都以黃色為主調，但一深一淺，體色較飽和的那尾，疑似腹中有卵，為避免動胎氣，擬先安置2周觀察。
(中時)
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