此生必去Tomorrowland 台灣首次成為成員之一

台灣首次成為UNITE With Tomorrowland成員之一。(圖片:時藝多媒體提供)

電子音樂在近幾年成為主流,許多電子音樂祭紛紛入主台灣。從比利時發跡的世界第一電子音樂祭Tomorrowland也關注到台灣電子音樂迷每年逐一成長並越來越成熟,今年將首次來台,並在2017年正式加入UNITE With Tomorrowland,讓你我以健康, 活力, 與愛的精神, 成為這個奇幻世界的一份子,帶給妳我一個終生難忘的夏日體驗!

Tomorrowland是電子音樂迷非去不可的音樂祭,也是百大DJ們的夢想舞台及指標, 除了比利時主場的優美環境之外,更因為每年夢幻的舞台設計,熱情四射的電音曲目,帶領全世界朝聖樂迷度過最如夢似幻的六日音樂祭典。即將邁入第13年的Tomorrowland,不再是單純的電子音樂祭。2015年聯合國在Tomorrowland知名的一個世界木製橋梁上留下一幅宣揚和平的圖樣,表達對於Tomorrowland傳遞理念的認同,「這座橋梁的確概括了Tomorrowland音樂祭所代表的核心價值,也是聯合國每天在全世界致力維護的,那就是尊嚴、尊重、多樣性和團結一致的理念。」聯合國秘書長潘基文說,「為了呼應這樣的精神,我決定這座橋代表的訊息將是”讓我們團結一致為全世界所有人的尊嚴而努力。”」這也就是Tomorrowland與其他電子音樂祭所存在的最大差異。

對全世界伸出友誼的手,促成了UNITE With Tomorrowland的形成。每年Tomorrowland選出許多國家,除了將自成一格的文化帶入不同國家之外,更將與比利時主場連線,讓他國樂迷也能一同感受現場揮灑汗水的熱情脈動,真正用音樂聯合這個世界。比利時台北辦事處處長范睿可更表示「近幾年台灣年輕人對電音的接受度越來越高,也更享受生活。對位處亞洲中心的台灣來說,是個跟世界接軌的難得機會,也希望能讓台灣人了解更多不一樣的比利時文化。」許多樂迷引頸期盼多年,台灣在今年正式成為UNITE With Tomorrowland的成員之一,並將於2017年7月29日,在高雄義大世界跨年大草坪舉辦樂迷們夢寐以求的UNITE With Tomorrowland,請熱愛自由、熱愛生命、熱愛這個世界的樂迷們不要放棄這個難得的機會,讓我們的夢想成真,與全世界的電音迷一起搖擺,並手牽手一同推動Tomorrow在台灣的電音神話,成為國際村的一份子,讓全世界看見台灣!

(中時電子報)