金山友善田園插秧囉！估8月收成享美味

金山友善田園插秧囉！預計8月收成。（新北市農業局提供）

新北市政府農業局規劃金山地區作為友善田園耕作推廣的重點區域，除原先稻米收購及特產作物補助外，今年更加碼補助全區有機質肥料，同時也規劃50公頃休廢耕地活化整地補助，希望全面打造金山為友善田園區域，友善稻作已從去年3.2公頃上升至15公頃之多，今年金山區於3月29日已全數插秧完成，預計8月收成。

新北市農業局長李玟說，為維護環境品質與生活水準及確保後代永續生存空間，並喚醒農民將農業與生態結合的農耕理念，農業局從103年起宣導友善耕作及廣邀年輕農友加入，希冀增加新北市友善農地面積及農友規模。

為使金山地區農地能永續經營，提高農業生產的質與量，農業局輔導農民申請有機認證標章及綠色保育標章，幾年來的努力，也獲得外界肯定，已有團體與金山農友簽訂契作，對於金山友善耕作給予最大的肯定。

新北市農業局表示，今年為使稻米品質提升，種植稻米之農友，必需取得有機認證標章或綠色保育標章方可達到收購標準，除原清水地區10公頃之稻米保價收購及特產作物補助外，更新增金山全區稻米有機肥料補助及休廢耕地活化整地補助。

補助對象必須為友善耕作，耕作期間檢驗水土及作物，倘若發現使用化肥、農藥、除草劑或檢驗水土不合格者，則不予補助，為維護生態，保護棲地、提升觀光價值，歡迎金山地區農友共同加入友善耕作

(中時電子報)