產業訓儲替代役是否取消 內政部：本質上沒問題

產業訓儲替代役上路後爭議不斷，內政部已允諾檢討、改善。被問到政策是否轉彎、產業替代役有存在必要，內政部次長花敬群今天說，產業訓儲替代役其實是社會各界期待，從研發替代役發展而來，亦是政府對青年就業的善意，這部分本質上不會有太大問題。

花敬群表示，今天是第一次正式試辦產業訓儲替代役，希望年輕朋友在替代役服役過程中，替未來工作奠定好的銜接與基礎。此案規劃過程中，確實社會各界有指教，內政部將虛心檢討，針對薪資、檢查、受訓以及就業銜接等，後續將深入研討，如有後續改善方案或作為，會在最快時間宣布。

媒體則追問檢討時程，花敬群則說，現階段還在意見整理過程，內政部將去了解大家批評之事是否真的發生，以「鍋貼役」為例，媒合結果沒有任何一個替代役去「四海遊龍」工作。因此必須更細緻掌握具體內涵再討論，強調一定會有內部檢討作為。

另有電子媒體問及，未來是否限縮零售及餐飲業納入，花敬群則強調，這確實是值得思考的問題，但服務業亦是台灣經濟發展的重要一環，占整體產業比重也高，年輕人未來進入服務業就業是正常狀況，不能因大家直覺印象是「低技術」工作，就不認為有管理階層、需要高階訓練的環境，這部分仍須社會溝通。

花敬群指出，當然這些行業也要讓社會更清楚了解，申請產業訓儲替代役所提供之訓練內容，以及對役男的安排、規劃，須有更積極的說明，以免社會疑慮。他相信好的事情只要真心誠意表達，實質上並不會有這麼多疑慮，只是相關資訊揭露不夠充分，於是產生這些意見（指批評）。

(中時)