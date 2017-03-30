美西學者齊聚洛杉磯 探討台灣文學
4位美國西岸研究台灣文學的重量級學者，25日下午在洛杉磯台灣書院，共同探討台灣文學。
這場講座是由駐洛杉磯辦事處台灣書院主辦，邀請加州大學洛杉磯分校（UCLA）亞洲語言文化系教授史書美、紀一新、白睿文（Michael Berry），以及加州大學聖地牙哥分校（UCSD）台灣講座教授廖炳惠等學者參與。
主講的3位學者，從各自的教學及研究領域出發，提供了極具省思性的觀點，史書美認為台灣原住民文學是台灣文學中非常重要的部分。
廖炳惠則以「台灣文學的孤魂野鬼」為題，討論文學作品中出現的國族認同議題。他舉陳映真、李昂與黃錦樹的作品，探討文學作品出現的國族認同。
紀一新則說明文學與電影之間，存在著相似又相異之處。從社會功能而言，不論讀文學作品或看電影，都是一種深度說故事的投資，也都是消費行為與經濟活動與想像力的探索。
洛杉磯台灣書院表示，這場講座的多元論證，讓現場不同國籍的聽眾留下深刻的印象，成為「閱讀台灣—台灣現代文學經典」特展總結性的研討。
這項講座將持續在台灣書院展至4月8日結束，之後將前往加拿大台加文化中心舉行。1060330
(中央社)
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