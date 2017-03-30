野馬氣墊艇練奪島 陸專家：拚兩棲戰力
中共南海艦隊日前進行奪島演練，多艘中國大陸自製「野馬」氣墊登陸艇參與。中國大陸軍事專家認為，共軍現役兩棲車輛速度慢，野馬氣墊艇若大量服役，有助提升共軍的兩棲作戰能力。
中國海軍網報導，中共南海艦隊旗下一登陸艦支隊21至27日由兩棲船塢登陸艦井岡山艦、崑崙山艦組成編隊，搭載數架直升機和多艘氣墊艇，赴「陌生海域」從事多方向立體奪控島礁演練。
中共「當代海軍」雜誌報導，這次訓練創造多項紀錄，包括首次組織氣墊艇部隊進出母艦，首次組織多艘氣墊艇多方向同時突擊登陸等，進一步完善以兩棲船塢登陸艦和新型氣墊艇為雙核心的兩棲作戰體系。
陸媒曾報導，與傳統登陸方式相比，野馬氣墊登陸艇可大大減少衝上灘塗的時間，且可在泥沼、淺灘等地域登陸。
中國大陸軍事專家杜文龍在接受大陸中央電視台採訪時說，如果野馬氣墊登陸艇大量服役，對提高共軍在沿海地區的快速巡航能力以及兩棲作戰能力將有很大幫助。
他指出，共軍目前演練登陸作戰，水面的機動力量以兩棲車輛為主，缺點是航速慢，登陸部隊在敵方火力下停留時間較長。若能最大限度縮短在敵方火力下的停留時間，可有效減少傷亡，讓登陸作戰更加順利。1060330
(中央社)
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