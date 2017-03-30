陸女休息半年腰痛加劇 醫生：睡出來的
中國大陸浙江省杭州一名婦女因有慢性腰肌勞損問題，腰痠背痛，醫生建議她多休息。她每天不是坐著就是躺著，半年後腰痛反而更嚴重，醫生說，她的腰肌勞損是「睡出來的」。
慢性腰肌勞損又叫做腰背肌筋膜炎，是腰背軟組織、肌肉、韌帶、筋膜慢性勞損而出現纖維化或僵硬的現象。
浙江錢江晚報報導，這名42歲的胡女士平日上班忙碌，下班還要操持家務，因腰部痠痛越來越嚴重，半年前經診斷為慢性腰肌勞損。
她聽醫師吩咐，好好休息，一下從事事親力親為到一件家務事都不做，回家後不是坐著就是躺著休息，卻在半年後的腰痛發作中，發現痛得比之前更厲害。
杭州市老年病醫院針灸康復科醫生吳鶴春說，胡女士身材纖細，工作時坐著，平時缺乏運動，加上勞累引起的代謝產物堆積在肌肉內，引發腰肌勞損。
之後，由於休息時間過長，腰肌對負荷的耐受能力下降，導致生活中許多動作都無法堅持，加重腰肌勞損。
吳鶴春說，腰肌的品質就是它的工作能力，以及對負荷的承受能力。不同職業的人，患腰肌勞損的機制有別，緩解的方式也不一樣。
運動員、工人等遇到這類腰肌勞損，合理休息就能得到緩解。白領、財務、司機等因長時間坐著導致腰背負荷大，透過物理治療、按摩，放鬆肌肉，平時適度運動，就能恢復。
而長期臥床、過於瘦弱、產婦或老年人，肌肉都有不同程度萎縮，不要說負荷重量工作，連正常的姿勢如站立、行走都困難。
他認為，現代人更多的腰肌勞損是部分腰肌的消極怠工所致，因此關鍵的治療是需要適當運動，提高腰肌品質，有足夠的抗負荷能力，也就不容易勞損了。1060330
(中央社)
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