本土電話詐騙猖獗 退休男子遭詐311萬元才驚醒
斗六市一名68歲退休男子接到稱檢察官的詐騙集團成員來電，連續9次匯出311萬元，最後還要提領80萬元時，才驚覺上當，報警後配合警方辦案，抓到一名29歲車手。
警方表示，被騙的曾姓男子23日在家中電話接到自稱健保局人員來電表示他的健保卡遭詐領健保費，之後又有自稱檢察官來電表示他帳戶為犯罪帳戶，裡面的錢會涷結，要先領出來交予保管，待開庭確定無罪後歸還。
曾男不疑有他，陸續到銀行匯款9次，每次金額10至30萬元不等，接續又至2家銀行提領現金46萬及95萬，當面交給冒充檢察官之徐嫌。
28日曾男又到銀行準備提領80萬元時，行員直覺有異，關懷提問後通報斗六派出所處理，男子才知被騙，保住80萬元存款。
29日上午假冒檢察官的29歲徐嫌，再約曾男取款，斗六警分局預先埋伏的員警一湧而上，當場逮捕。
徐嫌被補後供稱，他28日接獲指示，搭火車至斗六投宿汽車旅館，29日依指示步行至斗六市明德北路向被害人取款，之前得手的錢都已交其他成員取走了。
警方偵訊後依詐欺等罪嫌移送法辦，同時建請地檢署檢察官向法院聲請羈押，雲林地方法院已裁定羈押。
(中時)
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