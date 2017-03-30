德州教會巴士和小卡車對撞 至少12死

德州一台教會成員搭乘的小巴士和一台小卡車對撞。(美聯社)

德州一台教會成員搭乘的小巴士和一台小卡車對撞。(美聯社)

美國德州一間教會成員搭乘的小巴士和一台小卡車今在美國83號公路上發生對撞，造成至少12人死亡、3 人受傷。

根據路透社(Reuters)報導，這起事件發生在德州聖安多尼奧(San Antonio)西方約130公里的公路上，當時新布朗費爾斯市(New Braunfels)的第一浸信教會小巴士上有14人，小卡車上則有1人。目前傷者已被送往醫院，警方正在調查對撞原因。德州州長Greg Abbott和其妻已向死者和傷者致哀。

今日美國(USA Today)表示，該教會成員在臉書上表示，小巴士上多半是教會中年紀較大的成員，在事故現場的KENS-TV’s電視台記者表示，這些成員年紀都在55歲以上，他們剛參加完教會的年度為期三天的春季旅遊活動。該教會的臉書表示，今晚教堂仍會開放，希望大家為死者以及教友家屬祈禱。

(中時電子報)