清明兒童節連假》來富基漁港嘗海鮮、打卡送好禮

老梅綠石槽。（新北市漁業處提供）

清明連假即將到來，同時也適逢兒童節，是家族聯繫情感，親子闔家歡樂的重要時刻。4天連假期間，適逢新北市富基漁港魚產品銷售中心周年慶，特別準備免費的爆米花與棉花糖以及各項優惠活動，讓您闔家享好康，還有活跳跳的龍蝦與石斑等您來抽！

免費爆米花人潮踴躍。（新北市漁業處提供）

兒童節連假 一起來富基魚市「童」樂

為了讓小朋友感受兒童節的歡樂氣氛，也讓民眾來富基魚市大啖海鮮，享用美食，富基漁市特別安排免費的棉花糖和爆米花以及許多促銷活動，讓全家大小都能同樂。

魚市廠商特別安排活跳跳的龍蝦30隻、石斑200尾（均約1斤重左右），提供作為這4天滿額抽獎活動的獎品，民眾只要在生鮮攤單筆消費滿4,000元、乾貨攤滿額1,000元即可上舞台區抽獎，抽完為止；不僅如此，遊客到熟食區消費滿額還會另外送時蔬料理，打卡上傳還可以獲得精美贈品1份，歡迎各位家長帶小朋友一起「童」樂。

活跳跳生猛海鮮。（新北市漁業處提供）

活跳跳生猛海鮮。（新北市漁業處提供）

農業局表示，這次的促銷活動老少皆宜，這裡的海鮮不但新鮮，而且安全美味，來我們這享用活海鮮美食後，還可到鄰近的老梅綠石槽、富貴角燈塔等風景區走走散散心。

歡迎民眾闔家在春暖花開的連續假期來富基走走散心，同時來一段美食饗宴之旅，沉浸在這北海岸的美好風光。

(中時電子報)