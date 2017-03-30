渡邊謙劈腿小21歲酒店女 瞞癌妻南果步

57歲男星渡邊謙與小21歲的前酒店紅牌女郎搞不倫戀，震驚日本演藝圈。30日上市的日本「週刊文春」報導，他與罹癌女星妻子南果步的鴛鴦夫妻形象破滅。（翻拍自「週刊文春」）中央社記者楊明珠東京攝 106年3月30日

57歲的日本男星渡邊謙與小21歲的前酒店紅牌女郎搞不倫戀的消息震驚日本演藝圈。今天上市的日本「週刊文春」圖文並茂報導此事，指他與女星妻子南果步的鴛鴦夫妻形象破滅。

今天出刊的「週刊文春」報導，2月18日渡邊謙在美國紐約曼哈頓中央公園與1名女子「A」手牽手散步，然後消失在附近的高級住宅。2天後，兩人又親密地一起散步。

而大致上那段時間，渡邊謙的妻子、女星南果步從舊金山到她與渡邊生活的據點洛杉磯，沒去紐約。

「週刊文春」採訪得知，A女是珠寶設計師，現年36歲。2013年8月底，渡邊去大阪參加新片試映會，與合演的男星去酒店時，認識A女。

A女當時是大阪北新地老牌高級俱樂部（酒店）「X」紅牌女郎，是清秀佳人、很會奉承客人，與酒店的常客、當地的1位社長交往多年。A女與渡邊邂逅約1年後，開始認真交往。後來，A女辭去酒店工作。A女的友人對週刊記者表示，A女目前過著貴婦的優雅生活。

「週刊文春」採訪小組獲得逾10張渡邊與A女兩人的親密照，從照片中可看出兩人幽會的地方。去年12月的照片可看出，渡邊買知名珠寶公司蒂芙尼（Tiffany & Co.）的戒指給A女，從照片的角度看得出是渡邊用手機自拍兩人合照。

渡邊去年12月除夕與罹患乳癌的妻子南果步、兒子一起吃年夜飯，但新年休假與A女一起度過，從照片看來，兩人到沒什麼人的海灘玩。

渡邊1979年以劇團演員身分，踏入演藝圈。1983年與圈外女性結婚，翌年生下長男渡邊大、1986年生下長女杏（現年30歲）。1987年他主演NHK大河劇「獨眼龍政宗」創大河劇最高平均收視率。

1989年，他曾發生與女星不倫風波，在拍電影「天與地」時，被診斷罹患急性骨髓性白血病。2002年7月他打離婚官司。

2003年12月他主演的電影「末代武士」上映，1個月後，他獲奧斯卡最佳男配角提名，成為好萊塢明星。2005年他與元配離婚，8個月後與目前的妻子南果步結婚，曾說很感謝妻子鼓勵他往好萊塢發展。

渡邊去年2月公布他罹胃癌，已及早動手術。去年3月，南果步表示，罹患了乳癌。正與乳癌病魔奮鬥的南果步曾表示，渡邊對她說：「我一輩子愛果步的一切」，這成了她的精神支柱。1060330

(中央社)