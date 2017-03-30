新北玩具檢驗 1成不符規定
兒童節將至，各賣場百貨也趁機提供多項購買玩具的折扣和優惠。新北市經濟發展局日前辦理玩具商品標示抽查，總計抽查313件，不合格率為10.54%。
經濟發展局表示，已依「商品標示法」立即要求不合格業者限期改善，違者最高將處以20萬元以下罰鍰。嚴重者將函令下架。經發局將複查商品改正情形，以保障兒童權益。
經發局於兒童節前夕，前往轄內各大賣場及一般商號，辦理玩具商品標示抽查，總計抽查313件，不合格件數有33件，不合格率為10.54%。
不合格主因在於違規玩具的標示警告或注意字體太小、未完整標示主要成份或材質，也有近2成未完整標示適用年齡等事項。
家長該如何幫小朋友挑選完整標示且安全的玩具？經發局長施威全表示，英國與美國日前發生國際知名玩具通路商販售的玩具，因零件過小導致兒童誤吞危險。
他提醒家長，在購買玩具前，應先行替孩子留意玩具適用年齡、使用方法或注意事項及警告標示等事項，避免買到標示不清或適用年齡不符合的玩具，更需要留意含有細小零組件的玩具，避免孩童誤吞誤食。
施威全表示，過去經濟部標檢局曾多次檢驗出部分玩具有塑化劑成分，可能干擾到正常內分泌系統的平衡及功能，會使男童雌性化、女童性早熟及增加女性罹患乳腺癌機率。為了維護健康，要避免孩童將玩具放入口中。
施威全並呼籲業者，依據玩具商品標示基準規定，玩具類商品警告標示所使用的字體顏色應與底色不同且容易辨識，「警告」或「注意」二字字體應大於5mm x5mm，內容文字應有1.5mm x 1.5mm以上，業者務必要確實遵守。1060330
(中央社)
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