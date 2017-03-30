傳李明哲與軍方合作 國防部：媒體臆測

我要評比

國防部發言人陳中吉今天表示，沒聽說前民主進步黨工李明哲為國防部軍事情報局外圍運用人員，這都是媒體臆測，國防部非主管機關，不評論。

中國大陸國務院台灣事務辦公室昨天證實，李明哲「涉嫌從事危害國家安全活動」，被中國大陸有關部門調查。

李明哲被調查，是否表示兩岸諜報陷入恐怖平衡？陳中吉說，這都是媒體臆測，到目前為止，相信有關部會協調溝通，但國防部不是主管機關，不評論，這必須澄清。1060330

(中央社)