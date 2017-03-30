強化司法公正 法部建議增訂棄保潛逃罪

司改國是會議第五分組今日舉行第三次會議，聚焦妨害司法公正罪等8大議題。針對妨害司法公正罪方面，法務部建議，增訂棄保潛逃罪，擴大偽證罪的範圍及於被告、司法警察調查階段，並增訂報復檢舉人、證人等處罰條文。

現行的刑法的湮滅刑事證據罪僅限於湮滅他人犯罪證據，法務部認為過於狹隘，建議將被告湮滅自己不法證據納入處罰範圍；而現行偽證罪僅處罰證人、不罰被告，法務部認為，不能任由被告誤導和欺騙司法機關，被告以證人身分應訊時如有虛偽陳述，應一併處罰。

有鑑於近年大咖棄保潛逃案例頻傳，法務部參酌家庭暴力防治法及美國法制，認為被告如果違反棄保而不到庭審理或報到服監，應另以棄保潛逃罪處罰。

(中時)