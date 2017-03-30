從不同角度觀賞比薩斜塔！新「鄰居」今夏啟用
比薩斜塔身為世界知名地標，幾百年以來，一直都是成為旅人來此必造訪景點，而它在許多人的旅遊回憶相片中，總是被借位摟摟抱抱，但在今年夏天，遊客拍照與賞景的角度或許可以有點變化了，因為比薩斜塔將會有一個新「鄰居」-摩天輪。
比薩市政府表示，為了吸引更多遊客造訪，將會在比薩斜塔旁邊的停車場打造高約50公尺的摩天輪，除了能就近欣賞比薩斜塔外，也可以俯瞰附近地中海，美景盡入眼簾，預計今夏啟用。
其實比薩斜塔現在也不孤獨，在其所在的奇蹟廣場上，另有三座其他建築，分別是比薩主教座堂、聖若望洗禮堂、洗禮堂墓園，但因為比薩斜塔名氣太響，以至於大多數人只記得比薩斜塔。
但要在中世紀風格建築旁邊新建現代化娛樂設施，也引起爭議，比薩市文化宣傳部門就認為，此舉只會令人覺得格格不入，另一個保護意大利文化遺產的組織Italia Nostra，也公開表示對這個項目不看好，看來比薩斜塔加上摩天輪，要能像倫敦眼一樣成為城市地標，文化藝術與現實收益的拉扯，還有一段路要走。
(中時電子報)
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