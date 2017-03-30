綠委轟役政署 有4個月軍事訓練誰當10個月替代役

83年次以後義務役男只需要服4個月軍事訓練，羅致政怒轟沈哲芳「我怕你們找不到人啊！」。(中時資料照)

內政部役政署推動產業替代役卻被外界抨擊鍋貼役、超商役、快遞役。民進黨立委羅致政今天在立院質詢役政署副署長沈哲芳，羅致政憂心有些替代役役期6個月，外交替代役還要10個月，但是83年次以後義務役男只需要服4個月軍事訓練，羅致政怒轟沈哲芳，「我怕你們找不到人啊！」

羅致政質疑，將來義務役役期大幅縮短，有些役男或是役男家長會乾脆認為忍個4個月軍事訓練早點出來規劃人生更好，恐怕會影響一些比較重要的替代役，比如警消替代役或外交替代役等，都可能面臨找不到人的問題。

沈哲芳卻回應，82年以前的替代役都很熱門，但是83年之後的還是第一次辦，目前是第一次申請，還要再看看狀況。羅致政接續質疑役政署對狀況不了解，質疑役政署跟國防部協調事前是否有做過問卷，對於役男在役期不同狀況下是否有做問卷調查？沈哲芳無言以對。

羅致政見沈哲芳回應後又生氣，砲轟役政署搞不清狀況，如果所有人都寧可選擇役期短的軍事訓練，替代役找不到人役政署就該廢了，如果達不到預期招收役男的目標，是署長要下台？還是部長下台？

(中時)