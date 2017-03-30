NBA》帕波維奇狂虧科爾 防守毫無存在感

馬刺總教練帕波維奇的毒舌，不只是裁判，很多球員或教練也曾中招。(美聯社資料照)

就在馬刺與勇士本季最後1次對決前夕，曾在球員時期帶過勇士總教練科爾的馬刺教頭帕波維奇，當然不會放過狂虧科爾的大好時機，「科爾真的很幸運擁有那麼棒的投籃手感，因為在防守端，他根本毫無存在感。」

能讓帕波維奇如此嘲諷，科爾當然只好乖乖吞了下去，畢竟在科爾16年球員生涯當中，有4個球季都在帕波維奇手下效力，其中1998-99與2002-03年球季，科爾更與馬刺、帕波維奇一起奪冠，兩人的交情自然很好。

甚至科爾不少執教理念與方式，也是從帕波維奇身上偷師的，所以帕波維奇30日當然不會吝於稱讚勇士本季表現，「勇士擁有全聯盟最高的籃球智商！」

帕波維奇同時提到自己的愛將吉諾比利，強調自己不希望看到吉諾比利退休那天到來，「我會把他身上每一滴汗水都榨乾，就像用一塊肥皂一樣用他。」只是吉諾比利都已39歲了，帕波維奇早晚還是必須面對現實。

(中時電子報)