MLB》朴炳鎬夯第6轟 岩隈久志失準頭
(10:10更新 補充金賢洙表現)雙城隊韓國「雙50轟男」朴炳鎬，手感熱的發燙，今在熱身賽面對紅襪隊，敲出2分彈、第6轟，全場進帳3打點，打擊率維持不錯的3成53。另水手隊日本投手岩隈久志，今尬上道奇隊王牌柯蕭，岩隈久志控球走鐘，先發1.2局，被敲3安，失2分，罕見投出4保送，終場兩隊3比3平手。
朴炳鎬今是先發4棒，打DH，3打數1安打，進帳3打點。朴炳鎬2014、2015年在韓職都超過50轟，去年挑戰大聯盟，打擊率卻不到2成，今年熱身賽狀況火熱，51打數敲18安，打擊率3成53，有6轟、13打點，安打、打點、全壘打是全隊最佳。
金鶯隊韓籍強打金賢洙，今面對光芒，4打數繳出2安，有1打點、跑回1分，打擊率升到2成76。岩隈久志在大聯盟5年，拿下63勝，他控球優異、三振功力出色，累積852.2局，送出698三振，只有173保送，平均每9局，投不到2次保送；他去年繳出生涯最佳16勝，35歲的他今年仍是水手主力先發。
(中時電子報)
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