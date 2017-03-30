5天5夜病榻守候 謝金燕緊握豬哥亮手不放

謝金燕已在豬哥亮身旁守候5天5夜。(圖／本報系資料照）

綜藝天王豬哥亮日前因大腸癌末傳出病危，他與女兒謝金燕破冰發聲明，澄清仍在治療中，而謝金燕也在媽媽原諒跟支持下，待在病房守候，據悉，她已陪伴父親身邊5天5夜。

謝金燕在得知父親住院後，就趕往病房陪伴，父女終於放下心結，據《蘋果日報》報導，她一直待在病房沒離開，緊握爸爸的手陪他聊天，18年不見，兩人有太多話可以說，聊到豬哥亮睡著，謝金燕的手也是牽著不放。

而謝金燕媽媽也在豬哥亮傳出病危消息，選擇原諒放下，讓女兒去陪伴他，雖然他沒到病房探望，但會會幫謝金燕準備換洗衣物，並叮嚀她多陪伴父親。

(中時電子報)