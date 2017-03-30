冰后關穎珊婚變 4年婚姻畫句點

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美籍華裔奧運女子花式滑冰奪牌好手關穎珊（Michelle Kwan）婚變，與羅德島州律師兼政治活躍人士派爾（Clay Pell）離婚。

美聯社和「娛樂今夜」（Entertainment Tonight）報導，倆人2013年1月19日在普羅維登斯（Providence）結婚時，包泰諾（Brian Boitano）、巴頓（Dick Button）和哈米爾（Dorothy Hamill）等前花式滑冰名將均到場觀禮。

派爾今天在聲明中說，「令人深切遺憾地」，他們4年婚姻即將告終。

派爾表示，這是「令人難過且困難的形勢變化」。他說他愛關穎珊，希望對方人生有了新方向之後，一切都好。他請求外界給予應有的隱私空間。

派爾曾於2014年角逐羅德島州長，最後敗陣。他的爺爺則是已故民主黨籍羅德島州聯邦參議員克萊彭‧派爾（Claiborne Pell）。

關穎珊生涯勇奪9面美國花式滑冰錦標賽金牌、5面世界錦標賽金牌，在1998年冬季奧運奪銀並在2002年冬運摘銅。（譯者：中央社蔡佳敏）1060330

(中央社)