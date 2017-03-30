水情告急 嘉義4/5第一階段限水
嘉義地區今年未有明顯降雨，仁義潭、蘭潭水庫蓄水量持續下滑，嘉義地區自4月5日起進入第一階段限水，主要針對夜間時段（深夜11時到隔日上午6時）減壓供水。
台灣自來水公司第五區管理處副處長何承嶧說，仁義潭水庫、蘭潭水庫今天有效蓄水量，總計1134.81萬立方公尺。據中央氣象局預報，未來2天有雷陣雨勢，水庫將有明顯進水，管理處會持續關注水位變化。
何承嶧表示，今年降雨少，自2月下旬嘉義區燈號轉為水情稍緊綠燈，近期又無明顯雨勢，嘉義區預計於4月5日進入一階（黃燈）限水。
嘉義縣政府因應後續第一階段限水措施，日前邀相關單位召開旱災緊急應變小組籌備工作會議，研擬因應措施以利後續農業灌溉、民生及產業等用水需求，未來將持續以5月底前不進入第三階段限水措施為控管目標。
自來水公司第五區管理處表示，第一階限水主要是針對夜間時段（深夜11時到隔日上午6時）減壓供水；停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水；將訪視用水大戶，並宣導各階段限水作業。
自來水公司第五區管理處說，嘉義地區2水庫有效蓄水量，預估至少可供水到6月下旬，但今年降雨不如預期，籲請嘉義地區民眾節約用水，珍惜水資源度過枯旱危機。1060330
(中央社)
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