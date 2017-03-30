越南首季GDP成長5.1% 創3年新低
越南統計總局昨天公布最新經濟數據顯示，今年第1季國內生產毛額（GDP）與去年同期相較成長5.1%，創下3年來新低。
根據數據，今年第1季越南農業成長2.03%，遠高於去年同期負成長2.69%的水準，呈現復甦趨勢，原因是今年農業尚未受到任何天災的衝擊。
但是，今年第1季越南工業與建築業僅成長4.17%，創多年來新低，原因是礦業和製造業都呈現疲軟狀態。服務業則維持穩定成長趨勢，今年第1季成長率達6.52%。
越南去年GDP達6.21%，當局提出今年全年GDP達到6.7%的目標。
越南統計總局官員表示，今年第1季經濟景氣呈現放緩趨勢，若剩下3季沒有出現突破性成長，今年全年GDP成長6.7%的目標將難以達成。1060330
(中央社)
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