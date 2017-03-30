教育部：支持法務部四級毒品不納罰則

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教育部次長蔡清華今天表示，教育部非常重視毒品相關問題，也同意法務部看法，不將四級毒品納入罰則。他說，這些人可以透過教育與輔導方式，不要繼續沾染毒品。

蔡清華上午到立法院教育及文化委員會列席備詢前，接受媒體訪問時表示，對於校園毒品問題教育部非常重視，與內政部、警政署、檢調單位等，建立三級預防機制，學校也透過學生事務管理積極作為。

媒體問到，罰則夠重嗎？蔡清華說，根據法務單位做法，四級毒品沒有納入罰則，教育部同意法務部看法，因為這些使用四級毒品者可以透過教育與輔導方式，不要繼續沾染毒品，而不是稍微接觸毒品，就與使用一級、二級、三級毒品的人放在一起，反而不好。1060330

(中央社)