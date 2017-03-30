空拍直擊 蘋果新總部4月落成搶先曝光
號稱賈伯斯（Steve Jobs）生前留給蘋果員工的最後資產蘋果園區（Apple Park），即將在4月落成啟用，這座園區從著手規劃、興建至完工，總共耗時5年餘。
雖然蘋果園區部分工程目前還在趕工中，不過精於空拍的攝影師羅伯茲（Matthew Roberts），掛載YouTube俯視蘋果新總部的片段，已搶先曝光。
Apple Park最初直接被命名Campus 2，由英國知名建築師佛斯特（Lord Norman Foster）負責設計，Apple Park最顯眼的建物是直徑460公尺的環狀玻璃大樓，占地280萬平方呎（約7萬9000坪），全由曲面玻璃面板包圍。
以往蘋果舉辦新品發表會總是人山人海一位難求，園區內另闢可容納上千人的Steve Jobs Theater，日後蘋果的新產品都將在這裡舉辦發表會，使得這座園區更具話題性。
此外，蘋果新總部的太陽能屋頂可提供園區17兆瓦電力，標榜100%使用再生能源，因此這座號稱全球最大、自然通風的太陽能建築物，1年中的9個月無須使用空調，估計建築經費超過50億美元。
新總部預計4月落成啟用，不過原先賈伯斯設想可容納1萬人的總部空間，因目前蘋果員工總數已達2萬人，屆時如何安置與調配哪個部門搬遷至新址，還得費一番功夫。1060330
(中央社)
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