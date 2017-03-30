捍衛女性 第一夫人梅蘭妮亞華府首獨秀

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普今天現身國務院，參加國際勇氣婦女獎頒獎典禮。這是她首次在華府獨自出席公開活動，她照讀稿機致詞，強調美國和各國都應一起捍衛人權價值。

美國總統川普搬來華府後，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）為兒子拜倫．川普的學業，平時多留在紐約，而她今天罕見地在沒有川普陪同下、獨自於華府出席公開活動。

儘管她過去有豐富的伸展台及面對鏡頭的經驗，但這場非時尚的典禮，梅蘭妮亞身著一席米白色過膝風衣式外套現身，左手上的大鑽戒顯得亮眼，為平時氣氛較為嚴肅的國務院帶來不同風貌。

梅蘭妮雅活動一開始顯得有些拘謹，她靠讀稿機致詞逾8分鐘，一字一句清楚唸著、少有笑容；當她與其他得獎者同坐在台上，時而撩動長髮、低頭或望向遠方；在和坐輪椅的得獎者莫勒費（Malebogo Molefhe）合照時，穿著高跟鞋的她稍微蹲低，在鏡頭出現職業模特兒的專業笑容，展現她努力適應及履行第一夫人這一角色的用心。

她致詞時指出，這些女性為各種不同權利及他人權益奮戰，遭攻擊、關押甚至失去性命；她說，必須再次關注發生在全球及各角落的暴行，眾人須攜手對抗各種形式與規模的不公義。她還說，要向世人宣告，容許對女性與兒童施暴的時代已經結束。

她指出，女性不論在何處受到貶低，整個世界也跟著受害。

三月是美國的全國「婦女歷史月」，而國務院自2007年起每年都舉行國際勇氣婦女獎（International Women of Courage），今年12位得獎者中，越南籍的阮玉如瓊（音譯：Nguyen Ngoc Nhu Quynh）去年遭越南政府以「進行反政府宣傳」罪名逮捕，無法出席頒獎典禮。

據介紹，阮玉如瓊是越南知名部落客，她長期關注環保議題及政府透明度，更因批評越南政府在處理台塑河靜鋼鐵廠事件上資訊未完整公開，被關押至今。

然而，川普昨天簽署行政命令，打算將前總統歐巴馬任上有關對抗氣候變遷的政策撤銷，川普認為，這是讓美國得以「能源獨立」的命令，但美國輿論稱這是「重啟排碳」命令。

梅蘭妮亞．川普在這場活動上沒有提到丈夫川普。1060330

(中央社)