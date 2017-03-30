南韓法院審理聲押案 朴槿惠嚴肅出庭

我要評比

南韓首爾中央地方法院今天審理檢方針對前總統朴槿惠聲請的羈押令狀，涉嫌受賄的朴槿惠親自出庭應訊，力圖阻擋聲押案過關。

法新社根據電視畫面報導，臉色蒼白表情嚴肅的朴槿惠在首爾中央地方法院沒有回答記者提問，直接走上樓應訊，審問預計將花上數小時。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴槿惠成為南韓於1997年建立「逮捕必要性審查制度」以來，首位受審的前國家元首。

朴槿惠受審後預計將在檢方簡易「拘置所」（拘留所）或首爾拘置所等待審查結果。法院發言人表示，法院料將在今天深夜或明天清晨作出決定。

如果法院決定核發逮捕令，朴槿惠將成為南韓1980年代末期民主化以來，繼前總統盧泰愚、全斗煥後，第三位在下台後因被控刑事罪名而遭逮捕的總統。

朴槿惠涉嫌與現已遭羈押的閨蜜崔順實共謀，強迫企業捐款，並且允許崔順實秘密干政，檢方上周對她進行訊問後，在27日向法院聲請逮捕令。

檢方之所以作出此決定，是因為檢方認為朴槿惠涉嫌受賄、濫用職權等所涉罪行情節嚴重，且有湮滅證據之虞。1060330

(中央社)