力壓巴菲特 亞馬遜貝佐斯躍居全球富豪榜第二
網路購物龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），因股價上漲和公司業務擴張，正式在全球富豪榜上擊敗「股神」巴菲特（Warren Buffett）和Zara創辦人阿曼西奧·奧蒂嘉（Amancio Ortega），躍居第二名的位子，僅次於微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。近年來，隨著網路與科技經濟不斷膨脹，讓在全球有高知名度和通路的亞馬遜，持續擴張和成長，也連帶讓貝佐斯的聲望與身價更加水漲船高。
據彭博社（Bloomberg）報導，亞馬遜創辦人兼總裁貝佐斯，在昨日因傳出收購杜拜網路零售商Souq，讓公司股價上漲至18.32美元（約555台幣）高點，連帶讓他的身價大增，以756億美元（約2.29兆台幣）力壓原先的第二名Zara創辦人奧蒂嘉和第三名「股神」巴菲特，躍居成為新富豪榜榜眼。這位網路科技的指標人物，光是今年前3個月就大賺102億美元（約3,090億台幣），與甫上市進帳184億美元（約5,573.8億台幣）的大陸順豐快遞創辦人王衛、臉書創辦人馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）進帳114億美元（約3,453億台幣）並列今年度三大收益成長。
相較於貝佐斯，被外界譽為「股神」的波克夏創投（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特，近三個月來大幅損失近47億美元（約1,423.7億台幣），讓股神的身家被競爭者快速追趕；而原來的第二名，著名的Zara創辦人奧蒂嘉，今年度迄今為止身價上漲21億美元（約636億台幣），雖小幅落後巴菲特，但成長走勢看好下，未來重新奪回第二或第三名的寶座也不無可能。而新晉的富豪榜第二名，貝佐斯與全球首富比爾蓋茲之間，目前仍有高達104億美元（約3,150億台幣）的距離。
(中時電子報)
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