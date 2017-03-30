藝術非高不可攀！用「住」的展覽品文創、看創意

誠品行旅「好感風格體驗」。（誠品提供）

談到藝術，或許有些人會認為藝術艱深難懂、高不可攀，特別是一些知名畫家的創作屢屢飆天價！然事實上，我們生活周遭其實都有充滿藝術，公園內的公共藝術是小朋友的最愛，餐廳裡的美食五彩繽紛也宛如藝術品！

已故知名設計師CoCo Chanel就曾在巴黎麗池酒店（圖）裡度過30年時光。（達志影像／shutterstock提供）

然可曾想過，飯店也和藝術息息相關！建築師設計的飯店就是藝術史上的經典、飯店內的陳設處處見巧思，伴隨旅人度過美好的歲月！如已故知名設計師CoCo Chanel就曾在巴黎麗池酒店裡度過30年時光。她住過的那間套房成為時尚迷必訪的聖地！過去台灣也曾辦過好幾屆「飯店藝術博覽會，而在台灣，你也能來飯店裡品藝術、玩文創！

兩週年「好事誠雙」，攜手匯聚台灣微型品牌的文創平台expo首次跨界推出【expo X eslite hotel好感生活展】，也是唯一用「住」的展覽！即日起至12/29，一次結合16個台灣傳統工藝與新世代年輕的文創設計品牌，推出限量50場次好感生活展，為人文旅館注入新巧思！

expo X eslite hotel好感生活展。（誠品提供）

試過才知道！縮短距離感 藝術創意比鄰而居

還覺得設計離生活很遙遠嗎？坐落於松菸園區，融合古蹟歷史、人文閱讀的誠品行旅，歡慶兩週年推出【expo X eslite hotel好感生活展】，規劃「品牌生活好禮」、「好感風格體驗」2展區。

體驗行政套房兩天一夜的旅宿，同時探索16個台灣設計品牌的創意。前者包含多次榮獲德國紅點、IF設計獎的「水木代山」，立體重現繪本中經典動物角色的「觸碰的療癒毛巾組」、金點設計獎「茶籽堂」復興台灣苦茶文化並萃煉出溫和無負擔的盥洗組、年銷上萬片的「女兒」台製面膜，還能換上「Brut Cake」手工微笑陶瓷杯細細品味百年茶農世家「三生有幸」凍頂烏龍茶的香甜回甘，共10個台灣品牌。

主打台灣工藝的「好感風格體驗」展區，則能欣賞多次與米其林餐廳主廚合作的「玩食插畫」台灣美食地圖與水果月曆、試用「木趣工作室」榮獲文創精品獎的啄墨對筆、伴以日本Good Design Award優良設計獎的「大器」JinGoo鳥籠音響燈入眠。

誠品行旅「好感風格體驗」。（誠品提供）

其中，擅長以舊木翻新的「拙木創作」也特別為誠品行旅兩週年打造迷你版的雙喜臨門復刻櫥櫃與老窗櫺紗門菜櫥，具歲月感的木質線條與時代回憶為質感沈穩的房間更添懷舊氣息。

早晨醒來，享用一份The Chapter Café晨光松露早餐、香檳無限暢飲，室內紅磚牆與磨石子地等台灣傳統工藝，正好與園區綠意相互輝映，感受靜謐氛圍。生活中皆藝術、文創就在我們身邊！讓我們敞開心胸、用心體會最美麗、最真實的藝術！

(中時電子報)