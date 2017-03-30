大S想拍驚悚片 汪小菲被爆迷信阻止
大S與汪小菲結婚近7年，接連生下一女一子，湊得「好」字，夫妻倆不時分享家庭生活，恩愛模樣深植人心，日前大S透露老公為了照顧家人而放棄重要聚會，讓她直呼「帥爆了！」不過近日汪小菲出席活動時，卻被大陸女星李靜爆料，大S原計畫自編自導驚悚片，不過卻被汪小菲以「生了孩子不要拍驚悚片」阻止。
汪小菲與李靜昨（29日）出席聯合投資的營養品牌造勢活動，根據《鳳凰網》報導，汪小菲被問到陪家人而放棄重要聚會時，他噴父愛說：「小孩很快長大，不想留遺憾」。李靜則爆料汪小菲不讓大S拍驚悚片，原因竟是因為迷信，原大S有意自編自導，不過汪小菲則說：「我們都生孩子了，不要拍恐怖片」。
重視家庭生活的汪小菲，提到妻小藏不住滿滿喜悅，他也分享去年父親節收到女兒手做小禮物，更是讓他愛不釋手。而當被問到是否拚第三胎時，汪小菲則表示：「最近工作比較多，陪孩子也比較多，覺得工作、家庭要好好分配」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。