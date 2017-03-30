大S想拍驚悚片 汪小菲被爆迷信阻止

新好男人汪小菲，提到愛妻大S和一對子女總藏不住滿滿喜悅。（圖／本報系資料照片）

大S與汪小菲結婚近7年，接連生下一女一子，湊得「好」字，夫妻倆不時分享家庭生活，恩愛模樣深植人心，日前大S透露老公為了照顧家人而放棄重要聚會，讓她直呼「帥爆了！​​​​」不過近日汪小菲出席活動時，卻被大陸女星李靜爆料，大S原計畫自編自導驚悚片，不過卻被汪小菲以「生了孩子不要拍驚悚片」阻止。

汪小菲與李靜昨（29日）出席聯合投資的營養品牌造勢活動，根據《鳳凰網》報導，汪小菲被問到陪家人而放棄重要聚會時，他噴父愛說：「小孩很快長大，不想留遺憾」。李靜則爆料汪小菲不讓大S拍驚悚片，原因竟是因為迷信，原大S有意自編自導，不過汪小菲則說：「我們都生孩子了，不要拍恐怖片」。

重視家庭生活的汪小菲，提到妻小藏不住滿滿喜悅，他也分享去年父親節收到女兒手做小禮物，更是讓他愛不釋手。而當被問到是否拚第三胎時，汪小菲則表示：「最近工作比較多，陪孩子也比較多，覺得工作、家庭要好好分配」。

(中時電子報)