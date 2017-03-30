NBA》韋少再寫大三元紀錄 雷霆挺進季後賽
韋斯布魯克大三元已不稀奇，攻下57分仍拿大三元就很誇張了！韋少30日拿57分、13籃板及11助攻，完成本季個人第38次大三元，領雷霆114比106延長力挫魔術，除了創下史上得分最高的大三元紀錄，也幫雷霆挺進季後賽。
雷霆成為西區第6支晉級球隊，前5支率先挺進季後賽的球隊分別是勇士、馬刺、火箭、爵士與快艇，目前灰熊可望鎖定西區第7種子位置，只是西區最後1張門票將由拓荒者與金塊競爭，拓荒者僅僅領先金塊1場勝差。
韋斯布魯克30日全場投40中21、罰11中9，1個人的出手次數就比其他4名雷霆先發球員加起來還多(34次)，代表大部分球權都掌握在他手上，他也拿3抄截，且發生全場最多的7失誤，反正雷霆贏球，他失誤再多也沒差。
只是韋斯布魯克這次大三元，除了創下NBA史上得分最高的大三元，也是他本季第38次、生涯第57次，同時是他本季第2次得分破50拿大三元、第3次得分破45拿大三元、第6次得分破40拿大三元。
(中時電子報)
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