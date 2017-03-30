高鐵勞動節連假增52班 4/1開訂

台灣高鐵配合今年勞動節3天連續假期，4月28日到5月2日將加開52班次列車，4月1日開訂。

台灣高鐵說，勞動節連假加班車包括南下20班、北上32班，4月1日凌晨零時起，旅客可透過高鐵合作便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機預購票。1060330

(中央社)