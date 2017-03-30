李明哲遭陸拘禁 民進黨：增添台灣人赴陸疑慮

台灣NGO人士、前民進黨黨工李明哲被中國大陸國安單位拘禁，民進黨發言人楊家俍30日表示，中國大陸以國安理由，拘禁台灣民眾，只會增添台灣人民前往中國大陸交流的疑慮，影響兩岸人員的正常往來，無助於兩岸關係的和平穩定發展

楊家俍說，案件發生至今，民進黨始終高度關注該案的發展，這段時間以來，在以當事人的人身安全與權益為最高處理原則下，陸委會、海基會積極和家屬聯繫，並多次和中國大陸交涉，要求中國大陸官方必須儘速說明事件原委和細節，以解家屬憂慮。

民進黨呼籲，基於人道與人權的考量，中國大陸應該立即開放家屬的人道探視和提供律師協助，以保障李明哲先生的法律權益和人身安全；中國大陸國安部門也應當立即釐清案件真相，給予李明哲先生公平、公正的對待，並盡快釋放李明哲。

楊家俍強調，李明哲案並非個案。兩岸正式交往至今，相關事件曾出不窮，國際社會也多次關注相關案件的發展；中國大陸以國安理由，拘禁台灣民眾，只會增添台灣人民前往中國大陸交流的疑慮，影響兩岸人員的正常往來，無助於兩岸關係的和平穩定發展，更無益於兩岸人民的福祉。

(旺報)