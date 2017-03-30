陳喬恩自封「雨神」 陸氣象局發文打臉
陳喬恩日前在微博自稱「雨神」，還向眾人喊話「哪裡缺水叫我去就對了」，更自豪10年沒下雨的敦煌沙漠都因她造訪降雨，不過卻被大陸氣象局發文打臉她的說法。
陳喬恩日前在微博發文，「我去法國拍戲下雨，我去桐廬拍戲下雨，我去敦煌沙漠拍戲下雨，當地人說10年都沒下過雨了，我來橫店拍戲下雨，而且一落地就下」，對此大陸氣象局隔天立即發文「粉了，好吧，男女搭配，下雨不累，不過小编還是想科學闢謠一下，敦煌不可能十年没下雨，只是今年雨水特别多，乾涸已久的湖泊又出現了呢」，接著更標記「雨神只是一種娛樂，民眾還是要以天氣預報為準」。
對此許多網友力挺，發文寫道「可能是敦煌某個局部地區，也可能是當地人記錯了，我們還是相信科學的」，希望別把矛頭指向陳喬恩。
(中時電子報)
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