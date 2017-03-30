「川習會」在即 台國安系統嚴陣以待

川普與習近平即將在四月進行首次外交交鋒。(圖/達志影像/shutterstock)

美國總統川普（Donald Trump）與大陸領導人習近平已敲定在四月首次會面，對此，台灣國安系統極為關注。據悉，我方判斷美中雙方基本戰略存在矛盾，其中南北韓問題是最大歧異點；至於台灣問題，應不至於再添變數。

據《蘋果日報》報導，「川習會」在即，台灣的國安、外交、兩岸事務人士幾乎總動員，對該峰會進行多次沙盤推演。官員分析，中共「十九大」將在今年召開，習近平面臨領導班子換屆的狀況，急求與川普會面是其來有自，其原因不外乎穩定中美關係。但此次的會前運作時間過短，雙方幾無互信基礎，因此能探討的空間有限。

官員評估，峰會聚焦的議題點，可能包含南北韓問題、蕯德系統部署、人民幣匯率、外貿傾銷等方面。

對於「川習會」，外交學者也提供了些許意見。淡江大學戰略所教授翁明賢說：「該會牽動美中台關係，由於川普把『一中政策』當籌碼，出售部份武器給台灣可以製造平衡點。但台灣要注意的是，購買美國武器是否符合自身需求，也須注意過程中可能出現的兩岸矛盾激化。」

淡江大學戰略所助理教授黃介正表示：「美國對台軍售當然是所謂的『籌碼』，這個中國大陸也有心理準備。但這方面問題要不要拿上檯面討論？美國會不會為了對台軍售而影響到朝鮮半島議題？這是雙方要考量的問題點。」

(中時電子報)