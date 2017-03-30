史上最大跨國走私古柯鹼 2主嫌求處無期徒刑

史上最大跨國走私古柯鹼，主嫌葉哲瑋遭求處無期徒刑。(調查局提供)

緯達國際公司負責人葉哲瑋與楊智雅、廖憶男、王明瑞共4人，從巴西以進口「大型車用鉛酸電池」為掩護，再用鉛版、電池液層層偽裝毒品，欲走私203多公斤的古柯鹼到澳洲。台北地檢署今早依毒品、走私等罪嫌起訴葉男等4人，並對葉、王2人求處無期徒刑，另楊、廖2人因坦承部分犯行，各求刑13年、8年。

本案是治安史上破獲最高紀錄的跨國走私古柯鹼案，起出200塊、淨重達203多公斤(純質淨重177多公斤斤)古柯鹼，初估澳洲市價120億元，另甲基安非他命部分，則獲利可逾澳洲市價6億以上。

本案是由調查局跨國成立「獵鷹」小組，花了2年半時間，在去年12月破獲。至於葉、楊、廖3人販毒所得1861萬多元，依法宣告沒收。

調查局北機站偵辦另起毒品案，意外得知「夜鷹」販毒集團，以貨源穩定、毒品種類多元聞名，且行事低調，從沒有下游盤商與集團成員碰過面，毒品交易全以暗語溝通；調查局也持續接獲日本、澳洲等國通報，指台灣有販毒集團走私毒品至日、澳，因此成立「獵鷹小組」偵辦。

專案小組清查超過12萬筆報關資料，發現曾經在北市、宜蘭、桃園成立的緯達國際疑掛羊頭賣狗肉，該公司幾乎沒有員工，勞保紀錄近於零，卻不斷以海空運出口「大型車用鉛酸電池」至澳洲；而該電池在澳每顆市價不到台幣1萬，運費卻要3萬，顯然有詐。

辦案人員發現，緯達去年12月1日報關出口11顆「大型車用鉛酸電池」，重量高達200公斤，會同基隆關攔查，果然發現夾藏51公斤的安非他命50包；專案小組隨後拘提楊姓女報關員，並掌握緯達2日自巴西進口30顆「大型車用鉛酸電池」，連忙南下高雄港攔查。

販毒集團以電池偽裝，還以鉛板阻絕X光機判讀，仍被海關緝毒犬嗅出，專案小組起獲質純價高的勞力士等級的古柯200塊，可供1100萬人次施用，相當驚人。

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(中時)