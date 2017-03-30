日相安倍：台灣是日本重要夥伴
日本首相安倍晉三29日與本月中旬訪問台灣的日本自民黨青年局長鈴木馨佑在首相官邸舉行會談，鈴木向安倍彙報了與蔡英文總統的會談內容；安倍表示，台灣是與日本共享價值觀和利害關係的重要夥伴，希望以青年局為中心加強關係。
《日本經濟新聞》30日報導，鈴木在與安倍會談後對媒體透露了上述內容。而針對近期日本與台灣的關係，日本總務副大臣赤間二郎3月下旬訪問台灣，宣傳日本觀光與文化，總統蔡英文21日與日本自民黨青年局長鈴木馨佑會談，會後並用日語發推特稱「期待台灣與日本的年輕政治家攜手，進一步加深交流」，對外顯示了雙方的友好關係。
報導稱，另一方面，大陸則強調大陸和台灣同屬一個國家的「一個中國」原則，日本與台灣的接近牽動著大陸的神經；日前大陸外交部就赤間訪台即對日本方面提出嚴正交涉。
(旺報)
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