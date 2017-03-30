疑不滿女兒長期被騷擾 父刺死小黃司機

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高雄市光華夜市附近民宅樓下今天清晨發生一起計程車司機命案，蔡姓男子疑不滿汪姓司機長期騷擾女兒，持刀衝進計程車刺死汪姓男子。

警方說，這起命案發生在清晨6時左右，汪姓男子駕駛計程車到蔡姓男子光華路住處樓下，蔡姓男子從家中拿出約25公分尖刀衝進計程車，汪姓男子見狀與蔡姓男子拉扯，仍被蔡姓男子持刀刺入心臟，當場倒臥車內，沒呼吸心跳，經醫急救無效死亡。

蔡姓男子行凶與死者拉扯過程中也遭尖刀劃傷左手送醫，由警方派員戒護中。

警方初步調查，汪姓男子追求蔡姓男子女兒未果，蔡姓男子不堪汪姓男子長期騷擾女兒，憤而行凶，至於死者當時有無開車衝撞蔡姓男子仍在釐清中。1060330

(中央社)