鍋貼役轉彎 內政部：本質上沒有太大問題
四海遊龍申請產業訓儲替代役，遭質疑是「鍋貼役」。內政部次長花敬群今表示，社會各界指教，內政部虛心檢討，後續改善方案會最短時間內宣布，但本質上應該不至於有太大問題。
內政部役政署公布「106年度產業訓儲替代役員額核配總表」，其中服務業方面，最引人關注的莫過於四海遊龍食品股份有限公司獲配6人、統一超商股份有限公司32人。
媒體詢問，產儲替代役引發罵聲連連，政策是否會轉彎？花敬群上午在立法院受訪時表示，主要是希望年輕朋友在替代役服役過程，也能為未來工作銜接，奠定一個好的訓練跟基礎；各界對於薪資、受訓、是否恰當銜接就業等，內政部會深入研討。
花敬群說，要先了解實際上大家所批評的事情，是否真的有發生，譬如說「鍋貼替代役」最後媒合結果，沒有任何一個替代役去四海遊龍。要做更細緻、具體內涵掌握後再討論，必要的修改或檢討，一定會有內部作為。
媒體追問，是否可能檢討產業訓儲替代役有無存在必要？花敬群說，產業替代役是社會各界的期待，因為是從研發替代役延伸發展出產儲替代役，這本來就是與青年就業相關的政府善意，「這部分本質上應該不至於有太大問題」。
花敬群表示，服務業的發展終究是台灣經濟發展重要的一環，在產業比重也相當高，年輕人進入服務業就業也非常正常，倒不能說因為某些行業讓大家的直覺印象好像是比較低技術的工作，所以就不認為有管理階層，這部分還需要一定程度的社會溝通。1060330
(中央社)
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