台大論文案 郭明良停權十年楊泮池無責

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我要評比

台大論文案爭議，科技部和教育部審議結果，共計有 8人論文審議認定為造假，其中台大生命科學院教授郭明良處分停權10年，台大校長楊泮池則無違反學術倫理情事。

科技部及教育部上午召開記者會公布台大學術倫理案審議結果，作上述表示。

台大教評會2月24日針對違反學術倫理案，懲處郭明良等學者，校長楊泮池全身而退，但楊泮池於3月18日正式向台大校務會議請求「不續任」，學界反應不一。1060330

(中央社)