網傳牛奶極酸恐致癌 國健署：勿以訛傳訛
網傳牛奶含有一種極酸物質「酪蛋白」恐致癌，讓不少民眾不知該不該喝。國健署表示，酪蛋白並非「國際癌症研究署」分類中的致癌物，呼籲勿以訛傳訛。
網路傳聞指出，牛奶裡的酪蛋白是極酸的致癌物，容易形成腫瘤，牛之所以可以代謝掉是因牠有4個胃，但人只有1個胃，根本無法代謝，更強調該研究早在1918年就曝光，但未對外公開，呼籲嬰兒最好餵母奶，否則喝牛奶最多喝到3歲就應停止。
衛福部國健署表示，酸鹼值（pH值）是用於判斷液體酸、鹼的單位，介於0到14之間，如pH值為7即為中性，大於7為鹼性、小於7為酸性，生活中常見的番茄汁略大於4、醋約3、檸檬汁約2，而液體牛奶則介於6至7之間，並非極酸。
至於「酪蛋白」是什麼？國健署解釋，酪蛋白是一種大型、堅硬、緻密、難消化分解的凝乳，不只牛奶有，羊奶、人奶中都有這種成分，其中牛奶的酪蛋白占約82%，人奶則約40%。
國健署說，牛奶中高含量的酪蛋白在人胃中確實較難消化，而牛有4個胃，透過長時間不斷的反芻，較容易把酪蛋白消化。
但對於致癌傳聞，國健署則強調，根據國際癌症研究署（International Agency for Research on Cancer；IARC）分類顯示，「酪蛋白」並非致癌物；世界癌症基金會的報告也指出，目前沒有任何有說服力的證據顯示牛奶會增加或降低癌症風險，呼籲民眾勿恐慌。1060330
(中央社)
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