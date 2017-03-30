司改第5分組會議 討論反貪腐法制

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司法改革國是會議第5分組今天在廉政署舉行第3次會議，討論反貪腐法制、強化追錢、防逃制度、妨害司法公正罪以及量刑準則的建立等8個議題，會議由委員、教授林志潔主持。

第5分組會議主題為「維護社會安全的司法」，司改國是會議總結會議預計6月底登場。為有效打擊犯罪，第5分組今天討論的第1個主題為「檢討反貪腐法制」，討論聚焦在圖利罪之檢討、私部門反貪、反貪組織檢討，其中交通大學教授林志潔提議新增對法人犯罪的規範。

既定會議討論事項包含8主題，有檢討反貪腐法制、強化追錢制度、強化防逃制度、妨害司法公正罪、量刑準則的建立、微罪（著作權、妨害名譽罪）除罪化的檢討、法人犯罪、偵查管理之偵查作為與困境。1060330

(中央社)