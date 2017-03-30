通緝犯心虛 躲警墜樓身亡

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桃園警方昨天深夜盤查通緝犯蹤跡時，未料通緝犯心虛躲避警方，不慎從3樓租屋處掉落地面，緊急送往醫院急救，仍宣告不治。

桃園市政府警察局今天上午表示，同安所員警昨天深夜11時左右，前往桃園區正康二街一處出租套房訪查41歲的李姓通緝嫌犯是否在家，未料李男看到警察上樓，心虛從住處窗戶爬出企圖躲避，但不慎從3樓跌落到1樓地面。

警方立刻將男子送醫急救，但李男因為顱內嚴重出血，凌晨3時傷重宣告不治。

警方指出，男子涉及竊盜、偽造文書、槍砲彈藥刀械管制條例、侵占等多項前科而遭通緝。1060330

(中央社)