世界最爽工作 旅遊體驗師上百人爭搶

我要評比

想要免費出國玩，全世界最爽工作現正開缺，旅遊平台Klook客路宣布徵求旅遊體驗師，7天就有上百人應徵。

根據統計，2016年台灣出國人次突破1400萬人次，其中自由行已逐漸成為台灣旅客的主要趨勢，旅遊體驗預定平台Klook客路去年底進軍台灣，並大舉招募人才，光是旅遊體驗師職缺，7天就有上百人報名，要挑戰世界最爽工作。

Klook客路表示，上百份履歷中，應徵者不乏學生、化妝師、心理師、工程師及潛水教練等，每個人使出渾身解數透過影音分享他們的旅遊故事，其中，有一名22歲的學生已造訪全球33個國家，足跡踏遍歐洲、柬埔寨、寮國等地。

KLOOK客路指出，旅遊體驗師評選標準包含一句話命中旅遊體驗師、旅遊自薦影片、旅遊履歷和提案KLOOK客路平台上尚未有的獨特旅遊體驗)、Facebook按讚數、分享數等，4月30日前都開放報名。1060330

(中央社)