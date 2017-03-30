巴黎沙灘今年無沙 竟跟川普築牆有關？
法國巴黎每年夏天都會在塞納河沿岸舉辦「巴黎沙灘節」活動，讓巴黎人不用跑到海邊，也能享受沙灘日光浴。不過今年沙灘節恐「無沙」，原因竟與美國總統川普扯上關係？
巴黎從2002年開始舉辦「巴黎沙灘節」（Paris-Plages）活動，在塞納河畔鋪上細沙，搭起臨時酒吧，擺上遮陽傘與躺椅，創造一個都市中的沙灘，讓市民不需要離開巴黎，也能享有海邊風情，同時也成為吸引觀光客的招牌。
提供沙子的是水泥營建業巨擘拉法基霍爾森（LafargeHolcim）集團。費加洛報（Le Figaro）報導，巴黎市政府決定不再與拉法基霍爾森集團合作，原因是該集團願意提供建材，用來建構川普的美墨邊境大牆。
此外，這個集團還坦承曾於2013年間接提供資金給敘利亞武裝團體，讓極端組織伊斯蘭國（IS）當時得以在占領區內的水泥廠持續運作。
因此，今年的「巴黎沙灘」活動將看不到沙子，可能將改由植栽和其他活動取代。
(中時電子報)
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