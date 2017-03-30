美花甲外交官疑售陸情資 錢財供養鮮肉

美國女外交官遭控收受中國大陸情報探員數萬美元現金和禮物。現年60歲的她與現年30歲男性在大陸同居。報導說，收受的大部分現金用以支付男子學費、公寓租金、渡假等費用。

法新社報導，美國司法部指出，60歲的克萊彭（Candace Marie Claiborne）被國務院派駐到大陸和其他國家時，跟兩名大陸男性經常接觸，也知道他們出身大陸安全機構。對方用金錢換取美國機密，她也了然於胸。克萊彭今天遭控就相關的接觸對調查人員作出不實陳述。

對方向她提供錢財和1支iPhone手機，但其中大部分現金流向1名身分不詳的30歲男性。她在北京和上海跟這名男子同居。

根據1份對華府聯邦地區法院所提控訴內容揭露，包括這名男子在時尚學校的學費、公寓租金、1部縫紉機、渡假開銷，以及克萊彭要求的其他所需，悉數由這兩名大陸探員支付。

美國司法部代理助理部長麥考德（Mary McCord）聲明：「克萊彭是通過最高機密（Top Secret）等級身家調查的美國國務院僱員。她疑似接觸中國的對外情報探員卻未通報，並收受對方提供的數千美元酬禮和好處。」

「克萊彭利用其職務以及能夠接觸敏感外交資料之便，謀取個人利益。」

司法部對她最初的指控僅限妨礙本案調查及對調查人員不實陳述。

司法部指出，自1999年起任職國務院的克萊彭有嚴重財務問題。她昨天被捕，今天首度出庭時並不認罪。

控訴內容指出，國務院辦公室管理專員克萊彭，早在2007年就認識出身大陸國家安全部兩名探員的至少1人，她2012年又認識另1人。

控訴內容提到，她對於兩人是大陸官方探員一事知情，但「她與對方分享情資的關係顯然受利益本質的驅使」。

不過控訴內容對於克萊彭收受錢財和酬禮後提供什麼回報，幾無著墨。內容還一度提到，她對大陸探員提供可能出自網路的非機密資訊。（譯者：中央社何宏儒）1060330

(中央社)