全球電視出貨量恐減 轉向更大電視
專業市調機構IHS指出，2017年全球電視出貨數量恐下降5%，但出貨面積卻可望成長5%。
IHS預估，2016年全球電視生產面積較2015年成長13%，出貨量較2015年成長3%；不過，2017年全球電視生產品面積較2016年成長5%，主因面板廠推出更大尺寸面板，但量將下降5%。
IHS表示，全球電視製造商生產的平均尺寸在2015年只有40.5吋，2016年是42.6吋，預計2017年增至44.7吋；推動這種尺寸增長的主要動力來自於夏普（Sharp），夏普不但定下2017年電視出貨增加1倍目標，而且增加更大尺寸電視的出貨量。
不過，2017年南韓前兩名電視品牌三星（Samsung）、樂金（LGE）希望設定更合理的出貨目標，主因2016年下半年以來，面板供應一直不足，讓電視製造商感到困擾，這種狀況在2017年依然存在。1060330
(中央社)
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