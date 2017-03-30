譙高鐵列車長髒話 佳和董事長判罰1萬

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佳和實業股份有限公司董事長兼總經理翁茂鍾民國104年因補高鐵票譙列車長三字經而挨告，台灣高等法院今天駁回上訴，仍判罰新台幣1萬元，全案定讞。

全案一審判罰翁茂鍾1萬元，翁茂鍾二審開庭才向列車長鞠躬道歉。

翁茂鍾被控104年8月14日搭高鐵南下，因補票事宜心生不滿，指責列車長服務態度不佳並向列車長辱罵三字經；列車長後來提告。1060330

(中央社)