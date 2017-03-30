分析：陸新航艦料部署海南 欲封鎖台灣

中國大陸首艘自製航空母艦據傳可能部署在中共南海艦隊，並以海南省三亞為基地。新加坡軍事專家許瑞麟分析，台海若發生戰事，共軍航艦從海南出發可在封鎖台灣時扮演關鍵角色。

新加坡聯合早報報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院海事安全專家許瑞麟指出，這艘新航艦部署在海南的3個用處是可在南海執行任務、快速駛入印度洋、在封鎖台灣時扮演關鍵角色。

許瑞麟並對台灣一旦宣布獨立，中共武力封鎖台灣可能引發的戰局進行沙盤推演。

許瑞麟認為，共軍首先可控制台灣海峽，接著需要從某地派艦封鎖台灣東側，切斷來自關島的美軍支援。勝算最高的是從海南派遣艦艇，展開「鉗形攻勢」，從兩路夾擊敵軍。

他說，若由北海艦隊從渤海一帶派航艦南下，途中可能受美國與日本甚至南韓阻攔；若由東海艦隊從福建一帶派遣航艦，龐大的編隊容易成為台灣反擊的靶子；若由南海艦隊從海南出發，附近除了駐紮在菲律賓的美軍，沒有其他較強的敵軍軍事存在。

但他指出，若中國大陸不是與台灣發生軍事衝突，而是與南海主權糾紛相關國家開打，由於南海水域相對封閉，且被眾多與中國大陸有主權糾紛的國家環繞，共軍航艦容易受臨近國家攻擊。

共軍現役唯一航艦遼寧號主要以渤海、黃海為試驗海區，並以山東省青島為母港。遼寧號編隊2016年12月至2017年1月從事跨區訓練途中曾繞行台灣一周，並在南海訓練前停靠三亞航艦基地。

中國大陸首艘自製航艦正在遼寧省大連建造，有陸媒猜測，下水時間可能選在4月23日中共海軍節。1060330

(中央社)